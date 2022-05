João Domingues segue para a segunda ronda do torneio de Francavilla

João Domingues, 335.º classificado do ranking mundial, impôs-se em três 'sets', por 5-7, 7-6 (7-4) e 6-4 a um tenista que participou por convite e ocupa o 511.º lugar na hierarquia da ATP, após duas horas e 55 minutos no 'court' em terra batida.



O português perdeu quatro dos seis jogos de serviço no primeiro parcial, mas conseguiu virar o resultado a seu favor, ao vencer o segundo no 'tie-break' e fechar o encontro no primeiro 'match point' de que dispôs, após quebrar três vezes o serviço de Gigante no terceiro 'set'.



Na segunda ronda da prova italiana, João Domingues, de 28 anos, vai defrontar o argentino Hernan Casanova, número 307 do mundo e sexto cabeça de série, que bateu o italiano Giovanni Fonio por 7-6 (7-1) e 6-1.