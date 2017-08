João e Pedro Sousa, Elias e Domingues enfrentam a Alemanha na Taça Davis

Lusa 16 Ago, 2017, 19:02 | Outras Modalidades

Para o embate que se realiza entre 15 a 17 de setembro na terra batida do complexo do Jamor, em Oeiras, o capitão Nuno Marques optou pelo mesmo elenco que bateu a Ucrânia por 4-1, em abril, na segunda eliminatória do Grupo I da zona euro-africana, disputada nos 'courts' do CIF, em Lisboa.



O vencedor desta eliminatória garante a presença no Grupo Mundial em 2018, o que seria uma estreia para Portugal.



A seleção portuguesa vai defrontar a congénere germânica pela segunda vez na sua história, depois da derrota por 5-0 na edição de 1927, num confronto também realizado em Portugal, mas antes da reformulação da prova, em 1970.



Esta é a segunda vez que Portugal disputa o 'play-off' de acesso ao Grupo Mundial, depois de uma tentativa falhada em 1994, que terminou com derrota perante a Croácia (4-0), no Lawn Tennis Clube da Foz, no Porto.