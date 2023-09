João Ferreira e António Maio venceram Baja de Reguengos

Nas quatro rodas, o campeão nacional foi o mais forte, terminando a prova em 4:53.27,8 horas, deixando na segunda posição Tiago Reis (Toyota Hilux), a 1.07,3 minutos, e João Ramos (Toyota Hilux) em terceiro, já a 11.28,6 minutos.



“Foi um resultado muito positivo. Estamos de volta ao CPTT [Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno] e ganhámos todos os setores e o prólogo. É um balanço muito positivo, depois de um excelente trabalho da ARC Sport e da X-Raid”, frisou o vencedor, que foi navegado por Filipe Palmeiro.



João Ferreira fez questão de dar também os parabéns à organização e aos adversários, sobretudo a Tiago Reis, líder do campeonato.



João Dias (Can Am) foi o melhor dos SSV, terminando na quarta posição, enquanto o campeão nacional de ralis, Armindo Araújo (Can Am Maverick), foi o segundo desta categoria, sétimo da geral.



Nas duas rodas, António Maio gastou 4:20.43,7 horas (incluindo uma penalização de 3.46 minutos), batendo Tomás Dias (Fantic) por 4.06,2 minutos, com Gustavo Gaudêncio (Honda) em terceiro, a 4.42,8 minutos.



“Apesar de um pouco perigosa e exigente do ponto de vista físico, a corrida foi gira e um bom teste para a nossa mota, em que acabámos por obter um bom resultado. Não cometemos nenhum erro, fundamental para o desfecho conquistado, porque a prova estava traiçoeira, o que nos obrigou a ter alguma contenção no andamento para não correr riscos desnecessários”, disse António Maio, que prepara a participação no Rali Dakar de todo-o-terreno.



David Megre (Kawasaki), que foi 11.º da geral, venceu no FIM Baja European Championship. Bruno Borrego (KTM 950 Adventure) foi o segundo, vencendo, ainda, a classe Trail.



Na classe Promo, André Calado (KTM), 10.º à geral, venceu, com Christophe Lajouanie (Sherco) a ganhar a classe de Veteranos.



Entre os quads, a vitória sorriu a João Vale (Can Am), campeão nacional em título.



“Foi uma corrida bastante positiva. Hoje, arrancámos bem e não tive azar nenhum até final. Furámos já na parte final, mas sem prejudicar a nossa prestação, e conseguimos ganhar, que era o nosso objetivo este ano, visto que tivemos problemas no início do ano e ficou difícil de ganhar o campeonato”, sublinhou o piloto de Santo Tirso.



A Baja TT Oeste de Portugal é a sexta ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e disputa-se dentro de duas semanas, na região de Torres Vedras.