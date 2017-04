João Ferreira e Sheila Marques conquistam títulos nacionais de duatlo

Lusa 23 Abr, 2017, 16:58 / atualizado em 23 Abr, 2017, 16:58 | Outras Modalidades

João Ferreira concluiu a prova, 10 quilómetros de corrida, 40 de bicicleta e mais cinco de corrida, em 02:01.28 horas, menos 15 segundos do que o companheiro de equipa Bruno Pais, enquanto José Estrangeiro (CNATRIL) fechou o pódio, a 43 do vencedor.



No setor feminino, Sheila Azevedo Marques gastou 02:29.27 horas para cumprir as mesmas distâncias, deixando Rita Maria Lopes (Sporting de Espinho) e Filipa Gonçalves (Núcleo do Sporting da Golegã) na segunda e terceira posições, a 06.03 e 06.48 minutos, respetivamente.