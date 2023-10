João Geraldo apura-se para a segunda ronda do WTT Contender de Mascate

O português João Geraldo qualificou-se hoje para a segunda ronda do WTT Contender de Mascate de ténis de mesa, ao vencer o alemão Dang Qiu, com Tiago Apolónia a ser eliminado na estreia no quadro principal.

No torneio de Omã, João Geraldo, 47.º do ranking mundial, derrotou Dang Qiu, 15.º, por 3-2 (8-11, 14-12, 6-11, 11-8, 16-14).



Na próxima eliminatória, Geraldo vai encontrar o também o germânico Benedikt Duda, 42.º da hierarquia.



Tiago Apolónia, 57.º do ranking e que vinha da fase de qualificação, perdeu com o sueco Anton Kallberg, 23.º, por 3-1, com os parciais de 11-8, 11-7, 11-13 e 11-6.