João Geraldo nos `oitavos` do Mundial de ténis de mesa, Fu Yu falha objetivo

Na competição de singulares, Geraldo, 46.º do ranking mundial, enfrentou o alemão Patrick Franziska, 17.º da mesma hierarquia e vice-campeão do Mundo e olímpico de equipas, a quem se impôs, após uma hora e sete minutos, por 4-3.



O germânico começou por se impor por 11-4, contudo o luso reagiu com 11-7, 17-15 e 11-8, que lhe dava vantagem de 3-1. Franziska ainda igualou, com 12-10 e 11-7, contudo João Geraldo geriu bem a contrariedade e motivação do rival, impondo-se no decisivo set por claro 11-6.



No seu percurso ganhador, João Geraldo tinha afastado outro mais bem classificado no ranking, o inglês Liam Pitchford, 23.º do ranking mundial.



Agora, nos oitavos de final, o atleta de 27 anos vai encontrar o chinês Wang Chuqin, número dois do mundo.



Menos sorte teve Fu Yu (30.ª) ante a chinesa Wang Yidi (quarta), ganhadora de quatro medalhas de ouro nas Universíadas de 2019, pois perdeu por 4-1, com os parciais de 6-11, 11-8, 8-11, 3-11 e 13-15.



Já Marcos Freitas e Tiago Apolónia ficaram-se pela ronda de 64.



Em pares, Fu Yu e Jieni Shao já tinham ficado pelo caminho, ante uma dupla de Singapura, enquanto em pares mistos João Geraldo e Shao cederam ante opositores mexicanos.