João Geraldo, 72.º classificado no ranking mundial, impôs-se com grande facilidade a Nuytinck, que está posicionado ligeiramente abaixo na hierarquia, no 94.º lugar, pelos parciais de 11-3, 11-4 e 11-8, após 17 minutos de confronto.



O tenista português vai defrontar nos oitavos de final o vencedor do embate entre o francês Alexis Lebrun e o sul-coreano Sang Su Lee, número 30 e 31 do mundo, respetivamente.