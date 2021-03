João Marques em 10.º lugar no contrarrelógio do Europeu de ciclismo para surdos

O ciclista português completou os 35,8 quilómetros do circuito, com uma subida longa a meio de um traçado plano, em 46.20 minutos, à média de 36,254 km/h, ficando a 7.37 minutos do vencedor, o russo Dmitriy Rozanov, numa prova com 17 participantes.



“O João fez um contrarrelógio dentro das expectativas. Correu com uma bicicleta de estrada, porque não tem experiência de utilizar bicicletas de contrarrelógio. A parte inicial não lhe correu bem, mas encontrou o ritmo certo na segunda metade, que era a mais dura da prova. Demonstrou ter uma grande margem de progressão”, disse o selecionador português de paraciclismo, José Marques.



João Marques estreou-se terça-feira com o quarto lugar na prova de velocidade.



Na quinta-feira, o ciclista português participa na disciplina de critério, similar à corrida por pontos de pista, mas disputando-se em estrada, num circuito urbano que será percorrido 16 vezes, totalizando 28,8 quilómetros.



O representante luso encerrará a participação na Turquia no domingo, na prova de fundo.