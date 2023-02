João Matias oitavo classificado na corrida de eliminação da Taça das Nações

No primeiro dia de provas na capital da Indonésia, foi o mais experiente dos dois ciclistas no velódromo na jornada inaugural a conseguir o melhor resultado, com o oitavo posto entre 24 ciclistas, dos quais o mais forte foi o japonês Eiya Hashimoto, à frente do belga Jules Hesters, segundo, e do neerlandês Yoeri Havik, terceiro.



No feminino, um dia menos bom afastou a olímpica portuguesa, das mais credenciadas em pista, numa corrida ganha pela neozelandesa Ally Wollaston, à frente da britânica Neah Evans, segunda, e da neerlandesa Marit Raajimakers, terceira.



Os portugueses voltam à ação no sábado, com Matias em prova no concurso olímpico do omnium, que começa com provas de apuramento.