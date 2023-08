João Matias vence terceira etapa da Volta, Rafael Reis recupera liderança

Matias, que em 2022 venceu duas etapas, somou hoje mais uma ao impor-se na tirada de 191,8 quilómetros entre Sines e Loulé, que completou ao cabo de 4:49.11 horas, à frente do espanhol Óscar Pelegri (Burgos-BH), segundo, e Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor), terceiro.



Nas contas da geral, Rafael Reis recuperou o primeiro lugar, dada a quebra do venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), agora com dois segundos de vantagem sobre João Matias, segundo, e quatro segundos face ao alemão Lukas Meiler (Vorarlberg), que é terceiro



No domingo, a quarta etapa liga Estremoz a Castelo Branco em 184,5 quilómetros, com três metas volantes e três subidas de montanha categorizadas, todas de terceira categoria: Monte Paleiros, Serra de São Miguel e Retaxo.