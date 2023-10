João Monteiro atinge "oitavos" do WTT Feeder Doha II

Primeiro, o luso, 136.º do ranking mundial, afastou o indiano Snehit Suravajjula, 156.º, por 11-6, 11-2 e 11-10.Posteriormente, o mesatenista português eliminou o jovem iemenita Ebrahim Gubran, de apenas 17 anos, 507.º do ranking, por igual 3-0, com esclarecedores 11-3, 11-1 e 11-2.Na próxima ronda, esta quarta-feira, João Monteiro tem missão teoricamente bem mais complicada, ante o dinamarquês Jonathan Groth, 37.º da hierarquia mundial.