João Monteiro "cai" no WTT Feeder de Doha

O luso, 136.º do ranking mundial, foi impotente para superar o 37.º da mesma hierarquia, cedendo pelos parciais de 11-4, 11-6, 8-11 e 11-7.Nos desafios anteriores, João Monteiro, de 40 anos, tinha superado o indiano Snehit Suravajjula, 156.º, por 11-6, 11-2 e 11-10, antes de eliminar o jovem iemenita Ebrahim Gubran, de apenas 17 anos, 507.º do ranking, por igual 3-0, por 11-3, 11-1 e 11-2.No WTT Contender de Antalya, na Turquia, Tiago Apolónia, 55.º, atingiu o quadro principal, após ultrapassar o derradeiro obstáculo na fase de qualificação, o alemão Fanbo Meng, 139.º, por 3-2 (11-9, 4-11, 7-11, 11-4 e 11-6).Tiago Apolónia vai juntar-se, no quadro principal, a Marcos Freitas e João Geraldo, num torneio que conta ainda com as lusas Fu Yu e Jieni Shao na prova feminina.