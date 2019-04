Partilhar o artigo João Monteiro e Tiago Apolónia conquistam medalha de bronze no Mundial Imprimir o artigo João Monteiro e Tiago Apolónia conquistam medalha de bronze no Mundial Enviar por email o artigo João Monteiro e Tiago Apolónia conquistam medalha de bronze no Mundial Aumentar a fonte do artigo João Monteiro e Tiago Apolónia conquistam medalha de bronze no Mundial Diminuir a fonte do artigo João Monteiro e Tiago Apolónia conquistam medalha de bronze no Mundial Ouvir o artigo João Monteiro e Tiago Apolónia conquistam medalha de bronze no Mundial

Tópicos:

Alvaro Robles, Budapeste Monteiro, Estrela,