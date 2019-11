João Monteiro eliminado nos 16 avos de final do Open da Bielorrússia de ténis de mesa

Em Minsk, Monteiro, 24.º cabeça de série e 132.º do ‘ranking’ mundial, entrou diretamente no mapa final e derrotou o húngaro Tamas Lakatos, 170.º do mundo, por 11-5, 11-8, 8-11, 8-11, 11-8, 11-13 e 11-7.



No encontro de acesso aos oitavos de final, o português foi batido por Kallberg, 88.º da hierarquia, por 11-8, 11-7, 13-11, 7-11 e 11-6.