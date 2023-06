João Paulo Azevedo na final de fosso olímpico em Wroclaw

O atleta olímpico seguiu em frente após um `shoot off` com cinco atiradores empatados, em que Rodrigues ficou pelo caminho na primeira fase após ter sido um dos melhores na quinta-feira, primeiro dia de apuramento.

Para Azevedo, este já será o melhor resultado de sempre em Jogos Europeus, depois de ser 14.º em Baku2015.

A final está agendada para hoje pelas 16:45 locais (15:45 em Lisboa), em Wroclaw, a 273 quilómetros de Cracóvia, centro dos Jogos Europeus.

Na prova feminina, Maria Inês Barros ficou a três tiros da final, acabando a qualificação em 14.º, com 115, e também melhorou o melhor resultado luso, que era o 25.º posto de Ana Rita Rodrigues em Minsk2019.

A seleção portuguesa competirá ainda no fim de semana em equipas masculinas e equipas mistas.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.