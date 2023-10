João Paulo Rocha retira candidatura à Confederação do Desporto de Portugal

O signatário esteve reunido na sexta-feira com os restantes elementos da lista e com as federações portuguesas de atletismo, boxe, canoagem, ciclismo, damas, ginástica, judo, natação, ténis de mesa e triatlo para “analisar o processo em curso”, notando “não haver utilidade para o desporto nacional, neste momento, com a formalização da candidatura”.



“Esta equipa estabeleceu, desde o início, que os princípios da união e da mudança na gestão da CDP eram os pilares da sua ação, daí o lema ‘Fazer do desporto um desígnio nacional’. Verifica-se que, pela pulverização das candidaturas anunciadas e pela forma como tem decorrido o processo, esses desígnios se tornaram muito difíceis de alcançar”, vincou João Paulo Rocha, retirando-se da corrida à sucessão de Carlos Paula Cardoso.



Previstas para 13 de novembro, as eleições da CDP devem ser disputadas por três listas, encimadas pelo presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), Daniel Monteiro, pelo antigo líder da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS), Ricardo José, e pela pró-reitora da Universidade de Coimbra, Filipa Godinho.



O ato eleitoral vai decorrer na sede da CDP, em Algés, no concelho de Oeiras, entre as 12:30 e as 18:30, e é o único ponto da ordem de trabalhos da Assembleia-Geral deste organismo congregador de federações desportivas nacionais, que foi criado há 30 anos.



Carlos Paula Cardoso, de 76 anos, preside à CDP há 21 anos, desde outubro de 2002, quando sucedeu a José Manuel Constantino, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), que se tinha demitido do cargo para encabeçar a liderança do Instituto Nacional de Desporto, precursor do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).