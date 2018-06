João Pereira conquista ouro nos Jogos do Mediterrâneo

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Jun, 2018, 14:03 / atualizado em 23 Jun, 2018, 14:03 | Outras Modalidades

O atleta, que no ano passado venceu três títulos europeus, dois por Portugal em sprint e na distância olímpica e um pelo Benfica na vertente de equipas, demorou 10.10 minutos a nadar (750 metros), 31.14 em bicicleta (20 quilómetros) e 15.15 minutos a correr as duas voltas num total de cinco quilómetros.



As medalhas de prata e bronze foram arrecadadas por espanhóis: Antonio Seoane com o tempo 57.45 minutos, mais 17 segundos do que o atleta português, e Antonio Lopez com o tempo 57.57 minutos, mais 29 segundos do que o primeiro classificado.



João Silva, o outro atleta português que participou nesta prova, acabou na 10.ª posição com o tempo de 1:01.22 horas.



A prova disputou-se no circuito urbano de Altafulla, província de Tarragona, Espanha, onde antes a triatleta Melanie Santos conquistou a medalha de ouro, a primeira para Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, com o tempo 1:04.52 horas.