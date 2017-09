João Pereira oitavo em Roterdão, Mário Mola revalida título mundial de triatlo

Lusa 16 Set, 2017, 15:20 / atualizado em 16 Set, 2017, 15:24 | Outras Modalidades

O francês Vincent Luis venceu a nona e última etapa do Mundial, ao concluir os 1.500 metros de natação, 40 quilómetros de bicicleta e 10 a correr em 01:51.26, impondo-se, por dois segundos, ao norueguês Kristian Blummenfelt.

Mario Mola revalidou o título, ao concluir a prova no terceiro posto, 10 segundos depois de Luis e cinco segundos antes do seu antecessor, o seu compatriota Javier Gomez Noya, campeão do mundo em 2008, 2010, 2013, 2014 e 2015 e segundo classificado no Mundial.

Miguel Arraiolos e Filipe Azevedo terminaram a prova holandesa nas 38.ª e 48.ª posições, em 01:56.36 e 01:58.49 horas, respetivamente.

Com o oitavo lugar em Roterdão, João Pereira subiu 18 lugares e terminou o campeonato no 19.º posto, à frente de João Silva, que terminou na 26.º posição.