João Pontes fecha Europeu de ILCA 6 no 12.º lugar

O jovem luso conseguiu 127 pontos, excluindo a pior corrida, e acabou em 12.º, longe do vencedor, outro sub-21, o irlandês Rocco Wright, com 55.Na prova feminina, Karachaliou também seguia na frota de ouro e subiu a 25.ª, com 145 pontos, com a polaca Ágata Barwinska a impor-se, com 44 pontos. Luísa Peres seguia na frota de prata e foi 85.ª.Em ILCA 7, que também se disputou em Hyères, Eduardo Marques foi o melhor luso, em 40.º, seguido de Santiago Sampaio, 42.º, e Lourenço Mateus, este já na ‘silver fleet’, no 56.º posto final.