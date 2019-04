João Ramos vence Baja de Loulé e assume liderança do Nacional de TT

Lusa Comentários 15 Abr, 2019, 09:04 | Outras Modalidades

O piloto da Toyota partiu para a derradeira etapa na segunda posição, atrás de Alexandre Ré (Volkswagen Amarok), mas conseguiu recuperar terreno no segundo dos dois setores seletivos previstos, vencendo com 1.13 minutos de vantagem para o piloto do VW.



Com esta vitória e os pontos extra por ter sido o mais rápido no prólogo e no derradeiro setor seletivo, João Ramos assume a liderança do campeonato, com 28 pontos, mais um do que Nuno Matos (Fiat Fullback proto), anterior líder, que desistiu com problemas na caixa de direção do seu carro.



Nas motas, a vitória foi para o algarvio João Lourenço (Beta RR), com 5.58 minutos de vantagem sobre Salvador Vargas (KTM), enquanto Beto Borrego (Yamaha) foi o melhor dos três pilotos presentes em quad. Pedro Santinho Mendes (Can-Am) venceu entre os SSV.