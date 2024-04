João Rodrigues deixa Barcelona após seis épocas

Num vídeo publicado nas redes sociais, João Rodrigues, de 33 anos, explicou aos adeptos do "Barça" a sua saída por questões pessoais e a necessidade de “novos desafios profissionais” numa carreira na formação do Paço D’Arcos e com passagem pelo Benfica.Pelo Barcelona, o hoquista marcou 314 golos e conquistou 18 títulos, podendo atingir as duas dezenas, numa altura em que o clube ainda disputa o campeonato espanhol e a Liga dos Campeões.A imprensa tem avançado que o hoquista poderá estar de regresso ao Benfica, clube que representou durante nove temporadas, antes de se transferir em 2018/19 para Espanha.