João Sousa abre duelo inédito com o Brasil na Taça Davis

O vimaranense, de 33 anos, 56.º da hierarquia ATP, vai tentar conquistar, diante do 143.º tenista mundial e segundo jogador brasileiro, o primeiro ponto no duelo que ditará o acesso ao ‘play-off’ de apuramento para as Finais da Taça Davis de 2023, numa jornada que tem início marcado para as 15:00.



De seguida, Nuno Borges enfrenta o mais cotado jogador dos visitantes, Thiago Monteiro (65.º), no segundo encontro de singulares do primeiro dia do inédito embate entre Portugal e o Brasil na principal competição de seleções do ténis, que decorre até sábado, no Pavilhão Multiusos de Viana do Castelo.



Portugal, capitaneado por Rui Machado, é composto por João Sousa, Nuno Borges (93.º), Gastão Elias (210.º), Frederico Silva (250.º) e Francisco Cabral (número um nacional e 45.º mundial na variante de pares).



A formação brasileira, que tem Jaime Oncins como ‘capitão’, é integrada por Thiago Monteiro, Felipe Meligeni (143.º), Matheus Pucinelli (224.º) e Thiago Wild (370.º), além do especialista de pares Rafael Matos (36.º naquele ‘ranking).