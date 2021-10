João Sousa apura-se para a segunda ronda do "challenger" de Brest

No primeiro confronto entre ambos, o vimaranense, 173.º do mundo, venceu o francês, 184.º, por 6-4 e 6-1, em uma hora e 12 minutos.Na próxima ronda, João Sousa vai encontrar o vencedor do encontro entre o espanhol Carlos Taberner, 93.º do "ranking" ATP, e o francês Kenny de Schepper, 564.º.

Ainda esta quarta-feira, o português Frederico Silva, 205.º do mundo, procura apurar-se para a terceira ronda, defrontando o italiano Federico Gaio, 151.º.