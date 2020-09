João Sousa apura-se para a última ronda da qualificação em Roma

O vimaranense, 68.º do 'ranking' mundial, bateu o bielorrusso, 139.º, por 6-4 e 7-6 (7-3), em duas horas e três minutos.



Na derradeira fase do 'qualifying', João Sousa vai defrontar o norte-americano Tennys Sandgren, 48.º do mundo, ou o australiano Alexei Popyrin, 102.º.