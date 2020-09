João Sousa avança na qualificação do Masters 1000 de Roma

Sousa, 68.º do 'ranking' mundial, derrotou o jovem italiano, 1316.º da hierarquia ATP e nono júnior do mundo, por 3-6, 6-3, 6-1, em duas horas e 14 minutos.



Na tentativa de chegar ao quadro principal do torneio de terra batida italiano, o vimaranense vai agora defrontar Ilya Ivashka, 139.º mundial, naquele que é o segundo encontro entre ambos, depois de João Sousa ter vencido o bielorrusso na Taça Davis em 2019.