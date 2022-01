João Sousa bate Lestienne e apura-se para os ‘quartos’ do torneio de Quimper

João Sousa, 140.º classificado do ranking mundial, impôs-se a Lestienne, 227.º na hierarquia da ATP, por 6-3, 2-6 e 6-3, após uma hora e 54 minutos de um confronto em que foi superior nos dados estatísticos mais relevantes.



O encontro começou com uma quebra de serviço a favor de João Sousa, de 32 anos, que lançou o tenista português para um parcial inicial tranquilo, no qual ‘quebrou’ mais duas vezes Lestienne, apesar de também ter cedido um jogo de serviço.



O francês, que se tinha imposto a João Sousa no único encontro anterior, por 6-4 e 7-6 (7-5), em outubro de 2021, em Alicante (Espanha), respondeu no segundo ‘set’, quebrando logo a abrir o serviço do vimaranense e repetindo pouco depois a ‘dose’, para fechar com um categórico 6-2.



No terceiro parcial, o único representante português em Quimper esteve irrepreensível no serviço – à exceção do jogo de abertura, no qual salvou dois ‘break points’ - e necessitou apenas de quebrar uma vez o do adversário, estabelecendo o 4-2, para gerir a vantagem e assegurar a qualificação.



Nos quartos de final da prova francesa em piso duro, João Sousa vai defrontar o vencedor do encontro de hoje entre o austríaco Dennis Novak, terceiro pré-designado e número 118 do mundo, e o francês Evan Furness, 284.º colocado do ranking.