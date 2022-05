João Sousa consegue melhor triunfo da época em Genebra

O número um nacional e 79.º jogador mundial demonstrou hoje novamente que se dá bem nos ‘courts’ do torneio suíço, afastando o quinto cabeça de série com os expressivos parciais de 6-4 e 6-3 na segunda ronda.



O vimaranense, de 33 anos, precisou de uma hora e 24 minutos para derrotar Basilashvili, 25.º classificado da hierarquia ATP, e somar a sua melhor vitória da temporada e a segunda em igual número de encontros com o georgiano.



Eliminado na primeira ronda dos dois torneios anteriores (Estoril e Belgrado) que disputou e na fase de qualificação dos Masters 1.000 de Roma e Madrid, Sousa alcança os quartos de final de um torneio ATP pela segunda vez este ano, após ter-se sagrado campeão em Pune, no início de fevereiro.



O tenista luso, que foi finalista em Genebra em 2015, aguarda agora o resultado do frente a frente entre o canadiano Denis Shapovalov (15.º) o bielorrusso Ilya Ivashka (50.º) para conhecer o seu adversário nos ‘quartos’.