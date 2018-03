João Sousa consegue reviravolta frente a Youzhny na estreia em Indian Wells

Lusa Comentários 09 Mar, 2018, 22:11 | Outras Modalidades

Na estreia do torneio californiano, João Sousa, 85.º do 'ranking' mundial, conseguir dar a volta ao encontro com o russo, 95.º, e vencer por 4-6, 6-4, 7-6 (7-4), em duas horas e 40 minutos.



O vimaranense perdeu por duas vezes o seu serviço no primeiro parcial - só quebrou uma vez ao adversário - e acabou por perder por 6-4.



Num segundo 'set' com cinco quebras de serviço, acabou por ser João Sousa a ser melhor, retribuindo o 6-4 ao experiente russo.



O final do terceiro 'set' foi 'louco', com os dois tenistas a quebrarem o serviço ao adversário em quatro dos últimos cinco jogos, decidindo-se a vitória no encontro no 'tie-break'.



João Sousa vai agora encontrar o alemão Alexander Zverev, naquele que será o segundo encontro entre ambos, depois de o atual número cinco mundial ter vencido em Nice em 2016.