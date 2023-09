João Sousa e Frederico Silva eliminados em Maiorca

Sousa, atual 259.º colocado do ranking mundial, foi batido pelo 204.º da hierarquia em três sets, pelos parciais de 6-3, 3-6 e 7-6 (7-5), num encontro que teve a duração de duas horas e 39 minutos.Único tenista português a vencer torneios ATP em singulares, João Sousa, de 34 anos, ostenta vários recordes nacionais no currículo, entre os quais a melhor classificação de sempre de um luso no ranking ATP (28.º), o maior número de internacionalizações na Taça Davis (32) e também o estatuto de único português a ter disputado os quadros de singulares de duas edições de Jogos Olímpicos (Rio2016 e Tóquio2020).Frederico Silva, que na primeira ronda tinha superado o duelo luso com Gastão Elias, também caiu nos oitavos de final em Maiorca, ao ser derrotado pelo italiano Mattia Bellucci em apenas dois sets.O 229.º do ranking foi batido pelo 182.º da hierarquia, quinto cabeça de série, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-2), em duas horas e 29 minutos.