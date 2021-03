João Sousa eliminado e Frederico Silva na 3.ª ronda do `qualy` de ténis em Acapulco

O tenista português João Sousa foi eliminado no domingo na segunda ronda do 'qualifying' do ATP 500 de Acapulco, enquanto Frederico Silva conquistou uma vitória e está apurado para a última jornada de acesso ao quadro principal no México.