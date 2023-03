João Sousa eliminado na qualificação de Indian Wells

João Sousa cedeu face ao 24.º cabeça de série do "qualifying" em três "sets", pelos parciais de 7-6 (10-8), 2-6 e 6-3, num embate que durou duas horas e 37 minutos.Com a eliminação de Sousa, Portugal passa a estar apenas representado por Nuno Borges, 80.º ATP e segundo cabeça de série do torneio de qualificação, que defronta o veterano espanhol Pablo Andujar, 249.º da hierquia.No caso de superar Andujar, Nuno Borges jogará o acesso ao quadro principal com o vencedor do embate entre o croata Borna Gojo, 121.º jogador mundial e 18.º pré-designado da qualificação, e o argentino Andrea Collarini, 190.º ATP.