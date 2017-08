João Sousa eliminado na segunda ronda de Cincinnati

Lusa 16 Ago, 2017, 19:01 | Outras Modalidades

O número um português, que ocupa o 54.º posto no 'ranking' mundial, foi derrotado por 3-6, 7-6 (7-5) e 6-1, após duas horas e 14 minutos, cometendo demasiados erros no último 'set', bem aproveitados pelo japonês, 46.ª da hierarquia.



O vimaranense, recém-finalista do torneio de Kitzbuhel, na Áustria, procurava chegar pela segunda vez aos oitavos de final de um evento da categoria Masters 1000, depois de ter atingido os 'quartos' em Madrid, em 2016, perdendo então com o espanhol Rafael Nadal.



Depois de ter entrado no quadro principal de Cincinnati via 'qualifying', João Sousa, de 28 anos, derrotou o britânico Kyle Edmund na primeira ronda.