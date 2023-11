João Sousa eliminado nos quartos de final do `challenger` de Drummondville

O tenista português João Sousa foi na sexta-feira eliminado nos quartos de final do ‘challenger’ de Drummondville, no Canadá, ao ser derrotado pelo australiano Li Tu em apenas dois sets.

O vimaranense, 276.º do ranking mundial, foi derrotado pelo 266.º da hierarquia pelos parciais de 6-4 e 7-5, num encontro disputado em piso duro e que teve a duração de uma hora e 36 minutos.



Sousa, de 34 anos, é o único tenista português a vencer torneios ATP em singulares e ostenta vários recordes nacionais no currículo, entre os quais a melhor classificação de sempre de um luso no ranking ATP (28.º), além de ter sido o único português a ter disputado os quadros de singulares de duas edições de Jogos Olímpicos (Rio2016 e Tóquio2020).