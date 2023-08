João Sousa garante final do Porto Open em ténis

Depois de uma ausência de dois meses dos `courts`, João Sousa, atual 352.º do ranking ATP e que é até ao momento o melhor português de sempre, depois de ter sido o 28.º da hierarquia, voltou em força e conquistou hoje o quarto triunfo consecutivo para marcar presença em mais uma final, na qual vai tentar alcançar o seu sexto título nesta categoria.

"Hoje é um dia feliz, estou muito contente com esta passagem à final. Os atletas de alta competição vivem das vitórias e vencer quatro encontros consecutivos, depois de estar tanto tempo parado e de ter uma série de derrotas seguidas, deixa-me muito contente", explicou, em conferência de imprensa, o vimaranense, de 34 anos.

Na ocasião, João Sousa elogiou a forma como elevou o seu nível no tie-break do primeiro set (tal como já tinha feito na véspera), sobretudo à maneira como pressionou para conseguir o break logo no arranque da segunda partida.

"Tem sido estranho, porque acho que o meu melhor encontro foi o primeiro. Normalmente, elevamos o nível ao longo da semana, mas aqui tem sido ao contrário. Não estive tão bem nos últimos encontros, mas animicamente correu muito bem e é isso que tem marcado a diferença. Como disse ontem (sexta-feira), jogar mal e vencer encontros é a melhor coisa do mundo, porque qualquer atleta adora sentir que tem mais para dar e que, apesar disso, vence o encontro. É um bom sinal em termos de nível", sublinhou.

A final está agendada para as 11:00 de domingo, na que será a 10.ª da carreira de João Sousa no ATP Challenger Tour e na qual tentará chegar ao seu sexto título no circuito, em que celebrou pela última vez há uma década, quando, em 28 de julho de 2013, venceu o torneio de Guimarães.

Caso consiga, será ainda o quinto título mais importante da carreira, só superado pelos quatro que venceu nos ATP 250 de Kuala Lumpur (2013), Valência (2015), Estoril (2018) e Pune (2022).

Na final, João Sousa vai defrontar o italiano Luca Nardi, de apenas 19 anos, que ocupa o 153.º posto do ranking mundial. Na ronda de hoje, o quarto cabeça de série do torneio superou o francês Antoine Escoffier (162.º) por 7-6 (7-3) e 6-4.

Em pares, o título foi para os japoneses Toshihide Matsui e Kaito Uesugi, que venceram os indianos Rithvik Choudary Bollipalli e Arjun Kadhe --- `carrascos` de João Domingues e Frederico Silva na véspera --- no match tie-break, por 6-7 (5-7), 6-3 e 10-5.

