João Sousa inicia temporada de relva com derrota em Estugarda

O vimaranense, número dois português e 114 no ‘ranking’ ATP, foi eliminado pelo jovem Ruusuvuori, de 22 anos, que figura no 75.º lugar na hierarquia mundial, em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 21 minutos.



Depois ceder na estreia em Roland Garros, segundo ‘major’ da temporada, João Sousa, de 32 anos, decidiu iniciar a temporada de relva em Estugarda e até travou um equilibrado duelo com o tenista finlandês até ao 11.º jogo do ‘set’ inaugural, altura em que se deixou quebrar (5-6) e já não conseguiu recuperar.



Na segunda partida, o minhoto voltou a ceder na reta final, no sétimo (3-4) e nono jogo (3-6), e acabou por permitir a qualificação do adversário para a segunda ronda do ‘qualifying’.