João Sousa lidera armada lusa no Oeiras Indoor Open I

O vimaranense, antigo número 28 mundial e atual 249.º classificado, encerrou a jornada inaugural do challenger português com um triunfo sobre o italiano Samuel Vincent Ruggeri (348.º ATP) em apenas dois 'sets', pelos parciais de 6-4 e 6-2, após ter anulado o único 'break point' que enfrentou.



Depois de uma estreia vitoriosa, alcançada em uma hora e 27 minutos, João Sousa vai enfrentar nos oitavos de final o britânico Paul Jubb (669.º ATP), que bateu o espanhol Nicolás Álvarez Varona, por 7-5 e 6-2.



No único confronto entre os dois, na abertura da edição 2019 de Wimbledon, o minhoto, de 34 anos, saiu vencedor diante do jovem inglês, de 24 anos.



Ainda antes de Sousa, Gastão Elias, número 336 no ranking ATP, também garantiu a qualificação para a fase seguinte da prova portuguesa, de categoria 50 do ATP Challenger Tour, ao derrotar o francês Kenny de Schepper, antigo 'top 70' do mundo, por duplo 6-4.



Graças ao triunfo, o tenista da Lourinhã vai defrontar agora o turco Cem Ilkel, 255 mundial e terceiro cabeça de série.



Por seu lado, o também português João Domingues marcou encontro com o polaco Maks Kasnikowski (324.º ATP), após eliminar o norte-americano Noah Rubin, em três partidas, pelos parciais de 6-4, 1-6 e 7-5.



Já Jaime Faria, que abriu a jornada de hoje no Complexo de Ténis do Jamor, foi o primeiro representante nacional a assegurar uma vaga nos oitavos de final do Oeiras Indoor Open I, ao superar o belga Michael Geerts, por 7-6 (8-6) e 6-2.



Enquanto o jovem lisboeta garantiu um duelo com o 'lucky loser' ucraniano Vadym Ursu, o portuense Henrique Rocha foi eliminado pelo norte-americano Thai-Son Kwiatkowski, por 6-4 e 6-4, enquanto o algarvio Tiago Pereira foi derrotado pelo bielorrusso Egor Gerasimov, pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-1.