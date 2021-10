João Sousa na final do `challenger` de Brest

Nas meias-finais do 'challenger' francês, o vimaranense, de 32 anos, confirmou o favoritismo diante do 234.º tenista mundial, impondo-se com os parciais de 7-5 e 6-1, em uma hora e 18 minutos.



Esta é a primeira vez que João Sousa, 173.º classificado do 'ranking' ATP, vai disputar a final de um torneio depois de ter conquistado o Estoril Open em maio de 2018.



Melhor tenista português de sempre, Sousa voltou este ano ao circuito 'challenger', sendo a final de domingo a primeira que disputa neste escalão desde que venceu o 'challenger' de Guimarães em 2013.



Na final, o número dois português vai defrontar o vencedor do encontro entre o francês Alexandre Muller e o norte-americano Brandon Nakashima.