João Sousa na segunda ronda de Monte Carlo ao bater Florian Mayer

Lusa 16 Abr, 2017, 19:18 | Outras Modalidades

O número 1 luso superou o germânico, 49.º do 'ranking' ATP, em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-2, num embate que durou apenas uma hora e dois minutos.



"Estou muito contente por mais uma vitória num Masters 1.000. Não comecei o primeiro 'set' como gostaria, um pouco nervoso, com três duplas faltas logo ao princípio, mas soube lidar bem com a situação, frente a um jogador muito perigoso e muito talentoso, que tem muita experiência de circuito", disse o tenista luso à sua assessoria de imprensa.



João Sousa explicou que, depois de uma entrada em falso, "soube estar à altura" do jogo e do adversário, melhorando com o decorrer do encontro: "Consegui, pouco a pouco, jogar ao meu nível, impor o meu ténis e estou muito contente com esta vitória. Foi um domingo de Páscoa feliz".



Na segunda ronda, João Sousa - que vingou o desaire perante Mayer (6-1 e 6-2) na edição 2013 do Torneio de Sidnei - vai enfrentar o vencedor do embate de segunda-feira entre o argentino Pablo Cuevas, 26.º jogador mundial e 16.º cabeça de série, e o sérvio Viktor Troicki, 38.º.



"Amanhã (segunda-feira), é dia de descanso e vou preparar da melhor maneira o encontro da segunda ronda", concluiu João Sousa.