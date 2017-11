João Sousa nos quartos de final dos Nacionais de ténis

Lusa 09 Nov, 2017, 16:00 | Outras Modalidades

A jogar pela primeira vez no 'court' com o seu nome, na Beloura Tennis Academy, em Sintra, o número um nacional enfrentou mais dificuldades do que esperado para derrotar o 1.166.º jogador mundial, pelos parciais de 7-5 e 7-6 (7-3).



Único dos cinco representantes portugueses no 'top 250' presente no Campeonato Nacional, João Sousa vai agora defrontar Tiago Cação (1.254.º) nos quartos de final.



Esta é a apenas a segunda vez que o vimaranense, 59.º do 'ranking' ATP, participa na competição. A sua estreia aconteceu em 2005, quando tinha apenas 16 anos.