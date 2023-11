João Sousa nos "quartos" do "challenger" de Drummondville

O vimaranense, 276.º do ranking mundial, mostrou-se a grande nível ante o 124.º, também ele um veterano e antigo número 18 do ranking ATP, fechando o encontro ao cabo de uma hora e 22 minutos.Apesar dos 10 ases de Paire, Sousa esteve melhor e quebrou duas vezes o serviço ao francês no primeiro set, impondo-se no segundo no "tie break".Único tenista português a vencer torneios ATP em singulares, João Sousa, de 34 anos, vai agora defrontar o canadiano Alexis Galarneau, 187.º do mundo e sétimo pré-designado, ou o australiano Li Tu, 266.º, que ainda se defrontarão nos "oitavos".João Sousa, antigo número um português, ostenta vários recordes nacionais no currículo, entre os quais a melhor classificação de sempre de um luso no ranking ATP (28.º), além de ter sido o único português a ter disputado os quadros de singulares de duas edições de Jogos Olímpicos (Rio2016 e Tóquio2020).