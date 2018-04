João Sousa qualifica-se para os quartos de final em Marraquexe

Lusa Comentários 12 Abr, 2018, 18:01 | Outras Modalidades

O número um português necessitou de duas horas e cinco minutos para assegurar a primeira presença nesta fase de um torneio em 2018.



"Foi um encontro muito exigente, tanto a nível físico como mental. As condições aqui são um pouco difíceis de jogar, existe um bocadinho de altura e a bola também não ajuda", disse o tenista luso, depois do jogo, no qual o vento também criou dificuldades.



Apesar disso, João Sousa sente-se "melhor a cada dia que passa" no torneio e mostrou-se "feliz por ter jogado a um bom nível".



Sousa vai disputar um lugar nas meias-finais do torneio frente ao georgiano Nikoloz Basilashvili, 86.º, que classifica como "um excelente jogador, com uma pancada muito forte e muito perigoso", perspetivando um "encontro exigente".