João Sousa recebe "wild card" para o Estoril Open

O vimaranense, que festeja hoje o 32.º aniversário, ocupa o 103.º lugar no "ranking" mundial e não conseguiu aceder diretamente ao quadro principal do único ATP 250 português, tendo por isso sido presenteado com o convite para jogar o torneio, que este ano será disputado sem público, devido às restrições impostas na sequência da pandemia da covid-19.



João Sousa ostenta no seu palmarés três títulos do ATP, alcançados em Kuala Lumpur em 2013, Valência 2015 e no Estoril Open em 2018, e detém a melhor classificação de sempre de um português no "ranking" mundial, desde que atingiu o 28.º lugar em 16 de maio de 2016.



Depois de ter terminado, em outubro de 2019, precocemente a temporada com uma fratura de esforço no pé esquerdo e da pandemia da covid-19 ter encurtado a época de 2020, ano em que contraiu uma tendinite no antebraço direito, em outubro no torneio de Antuérpia, João Sousa tem vindo a registar uma tendência descendente na hierarquia mundial, tendo saído dos 100 primeiros, pela primeira vez, ao fim de quase oito anos.



Mas esta temporada, após conquistar o primeiro triunfo frente ao alemão Misha Zverev na fase de qualificação do ATP 250 de Acapulco, ganhou na primeira ronda do Masters 1.000 de Miami, colocando assim um ponto final no jejum de vitórias em quadros principais de torneios ATP, que durava desde o Masters 1.000 de Xangai, em outubro de 2019.



“Estamos com um quadro muito forte e o João, devido a ter estado lesionado no ano passado, perdeu alguns lugares no 'ranking' e não conseguiu entrar diretamente. Mas ele merece este 'wild card', por todas as razões e mais algumas, por ser o melhor português de todos os tempos, ter ganho o torneio e todo o currículo que tem. Merece e queremos muito contar com a presença do João Sousa no nosso torneio como sempre” assumiu João Zilhão, diretor do torneio português do ATP Tour.