João Sousa regressa dois meses depois com vitória no Porto Open

Atual 352.º do ranking mundial, João Sousa teve tarefa complicada diante do italiano Mattia Bellucci, 176.º da hierarquia mundial, tendo perdido o primeiro parcial por 7-5 (7-5), mas dado a volta nos dois seguintes, que venceu por duplo 6-4, em duas horas e 44 minutos.

"Tenho de realçar o apoio do público. Vieram em força, apoiaram-me, não foram embora depois de um primeiro set menos conseguido e isso fez a diferença. Para ser franco, não estava nada à espera de sentir esse carinho", disse João Sousa, na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro.

O jogador vimaranense realçou a presença do público, depois do apelo que fez no domingo, manifestando o seu contentamento por ver o estádio quase cheio e as pessoas a gritarem o seu nome.

"O ambiente em que joguei foi incrível e é para isto que ainda jogo ténis", destacou João Sousa, que, na próxima ronda, vai defrontar o vencedor do encontro entre o russo Alibek Kachmanov (327.º) e o qualifier francês Kenny de Schepper (420.º).

Além de João Sousa, outros dois jogadores lusos venceram os respetivos compromissos de hoje, mas para assegurarem a presença no quadro principal, com Jaime Faria (516) a bater o ucraniano Aleksandr Braynin (765), por 6-4 e 7-5, e João Domingues (541) o compatriota Pedro Araújo (938), por 6-2, 4-6 e 6-0.

No quadro principal, Jaime Faria e João Domingues enfrentarão, respetivamente, o francês Hugo Grenier (143.º e terceiro pré-designado) e o cazaque Denis Yevseyev (340.º e campeão de um Challenger em Astana no domingo).