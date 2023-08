João Sousa segue no "challenger" de Maiorca

O vimaranense, atualmente 259.º colocado da hierarquia mundial, impôs-se a um adversário com um ranking inferior (330.º) pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-5), num encontro que durou quase duas horas.Poucos dias depois de caído nas meias-finais do "challenger" de Praga 3, o antigo número um nacional, de 34 anos, procura ganhar o seu primeiro título naquele circuito desde que venceu em Guimarães, no ano de 2013.Na segunda ronda em Maiorca, João Sousa terá pela frente o francês Harold Mayot (204.º ATP), que superou o israelita Daniel Cukierman.Único tenista português a vencer torneios ATP em singulares, Sousa ostenta vários recordes nacionais no currículo, entre os quais a melhor classificação de sempre de um luso no ranking ATP (28.º), o maior número de internacionalizações na Taça Davis (32) e também o estatuto de único português a ter disputado os quadros de singulares de duas edições de Jogos Olímpicos (Rio2016 e Tóquio2020).Também Frederico Silva (229.º) está na segunda ronda do "challenger" maiorquino, depois de ter superado o duelo luso diante de Gastão Elias (358.º), com os parciais de 6-3 e 6-1.