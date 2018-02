João Sousa "triste" por jogo que caiu para o outro lado em Sófia

08 Fev, 2018, 17:17 | Outras Modalidades

"Estou triste pela derrota. Acho que foi um encontro decidido nos pequenos detalhes. Tanto no primeiro, como no segundo 'set', em especial no primeiro, tive várias oportunidades para fazer o 'break', não o consegui fazer. Ele, depois, aproveitando uma pequena desconcentração minha conseguiu o 'break'", afirmou.



Apesar de ter tido um ponto para fechar o primeiro parcial, João Sousa, sétimo cabeça de série, acabou por perder por 7-5, perdendo o encontro depois de perder o segundo 'set', 7-6 (8-6).



"No segundo 'set', tive novamente um ponto de 'set'. Foi um 'set' em que comecei por baixo, talvez pela ressaca de ter perdido o primeiro. Depois melhorei, joguei a um bom nível, mas as coisas não caíram para o meu lado", lamentou.



O jogador vimaranense, que vai agora disputar o torneio de Roterdão, somou uma segunda derrota hoje, ao perder, precisamente ao lado de Marterer, nos quartos de final de pares, frente ao austríaco Alexander Peya e ao croata Nikola Mektic, por 6-3 e 6-3.