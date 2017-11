João Vaz e Diana Torres campeões da Europa em natação adaptada

03 Nov, 2017, 20:33 | Outras Modalidades

A competir sob a alçada da Organização Internacional de Natação de Síndrome de Down (DSISO), o sportinguista João Vaz terminou em primeiro a competição de 200 bruços, enquanto Diana Torres, nadadora do Fluvial Portuense, impôs-se em 200 costas.



Portugal, com uma seleção de nove nadadores, terminou a competição com 26 medalhas, cinco de ouro, nove de prata e 12 de bronze.



João Vaz conquistou no European Open Championships Paris 2017 duas medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze.



Ainda na jornada de hoje, José Ribeiro conquistou a prata nos 1500 livres e Diogo Santos o bronze.