João Vieira conta os segredos para chegar a campeão

O atleta português, que obteve no Qatar o seu melhor resultado de sempre em Mundiais, completou a prova 4:04.59 horas, 39 segundos depois do japonês Yusuke Suzuki, novo campeão do mundo.

Nascido no Algarve, João Vieira mudou-se para Rio Maior, juntamente com os seus pais e o seu irmão gémeo (o também marchador Sérgio Vieira), com apenas dois anos de idade. Ambos começaram por correr em provas populares e cedo foram convidados a ingressar no Clube de Natação de Rio Maior. Em 1990 começam a praticar marcha, conhecendo ambos uma rápida evolução na modalidade.



O atleta foi entrevistado pelo jornalista da Antena 1, Eduardo Gonçalves, e falou do passado, presente e futuro.