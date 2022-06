João Vieira quer mais medalhas após o ouro de Praga

”, descreveu à Lusa o estudante portuense de 15 anos, que frequenta o 10.º ano do curso de Economia no colégio Júlio Dinis.A comitiva portuguesa regressou da República Checa com cinco medalhas: na disciplina de kata, além de João Vieira, Natacha Fernandes foi prata na categoria sub-21 e Bárbara Ribeiro, Lara Teixeira e Maria Cardoso conquistaram o bronze no kata de equipa em cadetes; em kumite, Luciano Novo, nos cadetes -63kg, e Guilherme Gonçalves, nos juniores -68kg, também foram vice-campeões.”, explicou.João Vieira, irmão do antigo karateca André Vieira, começou a praticar kata desde os quatro anos e atribuiu ao irmão o desejo de querer mais, “”, e a conquista da medalha de ouro no domingo só “” e a si próprio.”, indicou.Para o atleta do Centro de Karaté Goju-Ruy do Porto, apesar de a modalidade não ter tanta visibilidade no país, as medalhas e os resultados conquistados pelos colegas ajudam a colocar a modalidade diante dos “olhos dos outros”, e também “aos países de lá de fora verem Portugal como uma potência”, o que pode “trazer mais benefícios e boas oportunidades ao nosso país”.”, argumentou.Para terminar, o portuense fez questão de agradecer o apoio à família, clube, senseis, FNK-P, colegas de seleção e de treino e à junta de freguesia da Campanhã.