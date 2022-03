Joaquim Rodrigues Jr. sobe ao sétimo lugar no Abu Dhabi

O piloto natural de Barcelos concluiu os 255 quilómetros cronometrados a 4.42 minutos do vencedor, o austríaco Mathias Walkner (KTM), no final da segunda parte de uma etapa maratona, em que os pilotos não tiveram assistência mecânica.



“Hoje acabou por ser um bom dia para mim. Rodei sozinho a maior parte do dia. É muito difícil pilotar nestes desertos [Al Dhafra], especialmente com as limitações de visibilidade e com os perigos à espreita. Por isso, quis andar de forma segura e trazer a mota até final”, começou por explicar "Quim" Rodrigues Jr.



O piloto da Hero revelou, ainda, que o seu objetivo, neste momento, é “ser consistente” e “continuar com um bom ritmo até cruzar a linha de meta, dentro de dois dias”.



O britânico Sam Sunderlang (GasGas), que foi segundo classificado, a 1.01 minutos do vencedor, recuperou o comando da prova.



O recente vencedor do rali Dakar tem, agora, 4.24 minutos de vantagem sobre Walkner e 4.28 sobre o argentino Kevin Benavides (KTM).



Joaquim Rodrigues Jr. é sétimo, a 7.42 minutos do líder.



Esta quarta-feira, disputa-se a quarta e penúltima etapa, com 243 quilómetros cronometrados.