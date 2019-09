Joaquim Rodrigues Jr. vence Panafrica Rally

Lusa Comentários 28 Set, 2019, 09:56 | Outras Modalidades

O piloto de Barcelos terminou a dois minutos do vencedor da derradeira etapa, o italiano Maurizio Gerini (Husqvarna), após os 75 quilómetros cronometrados.

"Estou muito contente com esta vitória. Os últimos dois anos foram difíceis depois da minha queda no Dakar em 2017. A minha recuperação foi longa e dolorosa e estou satisfeito por finalmente voltar a 100 por cento", disse Joaquim Rodrigues Jr.

"A minha confiança está de volta e as minhas costas estão recuperadas", vincou.

Quim Rodrigues Jr. concluiu a prova em 16:21.43 horas, com 11.34 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, o italiano Jacopo Cerutti (Husqvarna). O luso-germânico Sebastian Bühler (KTM) foi o terceiro classificado, a 31.29 minutos do vencedor.

"A etapa de hoje foi muito divertida. Gosto muito de provas disputadas em areia. Diverti-me imenso já nesta fase final. Sinto-me bem fisicamente. Houve dias mais difíceis, muito exigentes e duros, de difícil navegação também, que fazem jus à dureza da prova. Foi uma ótima corrida. Adorei voltar a competir no Panafrica e saio daqui com o sentimento de missão cumprida. O objetivo era preparar-me para o Dakar, aproveitar o melhor possível e passar o maior número de horas possíveis em cima da mota, foi o que eu fiz e ainda poder terminar no pódio absoluto, foi a cereja no topo do bolo. Não podia estar mais satisfeito", disse Bühler.

Mário Patrão (KTM) foi o oitavo classificado, na frente de outro português, Fausto Mota (Husqvarna). Pedro Bianchi Prata (Honda) foi o 11.º classificado.

AGYR // VR

Lusa/Fim